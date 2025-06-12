Вестник Кавказа

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву в связи с ирано-израильским конфликтом

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву в связи с ирано-израильским конфликтом
© Фото: сайт президента Турции
Лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган созвонились в связи с продолжением ирано-израильского военного конфликта. Президенты согласились в том, что обмен ударами между Ираном и Израилем нужно прекратить в кратчайшие сроки.

Как рассказали в Администрации президента Азербайджана, азербайджанский лидер Ильхам Алиев получил сегодня телефонный звонок от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Беседа была посвящена перспективам ирано-израильского конфликта. В президентской администрации отметили, что во время переговоров была озвучена обеспокоенность резким всплеском насилия между Тель-Авивом и Тегераном.

Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган согласились в том, что ситуация нуждается в немедленной деэскалации, а все противоречия должны быть урегулированы дипломатическими методами.

Также лидеры двух стран обсудили азербайджано-турецкую повестку дня, подчеркнув братских характер связей государств и их союзническое взаимодействие. В частности, Алиев и Эрдоган посвятили часть беседы предстоящим взаимным визитам.

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