Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Ильхаму Алиеву в связи с ирано-израильским конфликтом

Как рассказали в Администрации президента Азербайджана, азербайджанский лидер Ильхам Алиев получил сегодня телефонный звонок от турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Беседа была посвящена перспективам ирано-израильского конфликта. В президентской администрации отметили, что во время переговоров была озвучена обеспокоенность резким всплеском насилия между Тель-Авивом и Тегераном.
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган согласились в том, что ситуация нуждается в немедленной деэскалации, а все противоречия должны быть урегулированы дипломатическими методами.
Также лидеры двух стран обсудили азербайджано-турецкую повестку дня, подчеркнув братских характер связей государств и их союзническое взаимодействие. В частности, Алиев и Эрдоган посвятили часть беседы предстоящим взаимным визитам.