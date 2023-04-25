Эр-Рияд выразил благодарность паломникам из России

Саудовская Аравия поблагодарила российских паломников за дисциплину. Там добавили, что в местах пребывания россиян всегда порядок и чистота.

Сотрудник министерства по хаджу Саудовской Аравии, глава центра обслуживания паломников Аммар Мохамед Ради выразил российским паломникам благодарность за организованность и дисциплину во время хаджа.

Он отметил, что паломники из России проявили себя дисциплинированными, организованными, чуткими друг к другу, к гостям из других стран и службам Саудовской Аравии.

Представитель министерства назвал российских паломников примером многим прибывшим сюда верующим. Он поблагодарил за приезд и добавил, что Королевство с большим уважением относится к России.

Мохамед Ради добавил, что в местах пребывания граждан России всегда порядок и чистота, никаких претензий или нареканий в адрес россиян нет.