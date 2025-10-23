Эр-Рияд рассчитывает на оборонную сделку с Вашингтоном – СМИ

Саудовская Аравия стремится к заключению с Соединенными Штатами оборонного соглашения в ходе встречи саудовского наследного принца с президентом США, пишет The New York Times, со ссылкой на источники.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман рассчитывает на подписание совместного саудовско-американского соглашения в оборонной сфере, пишут СМИ.

Предполагается, что это произойдет в ходе его встречи с американским президентом Дональдом Трампом, которая ожидается в середине ноября текущего года, утверждает американское издание The New York Times, ссылаясь на источники.

"По словам американского чиновника и еще одного человека, знающего о подготовке к поездке, на повестке государственного визита в середине ноября - оборонное соглашение, которое, как ожидается, подпишут Саудовская Аравия и США"

– The New York Times

Эр-Рияд хочет за счет этого соглашения получить истребители-бомбардировщики F-35 и доступ к технологиям для развития своей мирной ядерной программы.

Напомним, что ранее Дональд Трамп заявлял о том, что отношения США и Саудовской Аравии приблизятся к нормализации до конца текущего года. Тем не менее, саудовская сторона, по мнению The New York Times, этот тезис не подтвердила.