Саудовская Аравия и Израиль очень близки к заключению соглашения – Трамп

Американский президент Дональд Трамп заявил о том, что саудовско-израильские отношения могут нормализоваться до конца 2025 года.

Президент США Дональд Трамп надеется на скорую стабилизацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. Об этом он заявил журналу Тime.

Трамп предполагает, что это произойдет до конца текущего года.

"Я думаю, мы очень близки. Думаю, Саудовская Аравия покажет пример"

– Дональд Трамп

Также глава Соединенных Штатов заявил, что "в самом деле" знает, что новые страны могут стать частью соглашений Авраама. Среди них может оказаться и Саудовская Аравия. Трамп подчеркнул, что этому способствует отсутствие угроз и установление мира на Ближнем Востоке.

Напомним, что соглашения Авраама были подписаны в период первого президентского срока Дональда Трампа в 2020-2021 годах между Израилем и рядом арабских государств — Бахрейном, Марокко и Объединенными Арабскими Эмиратами.