Саудовская Аравия и Израиль очень близки к заключению соглашения – Трамп

Президент США Дональд Трамп надеется на скорую стабилизацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. Об этом он заявил журналу Тime.
Трамп предполагает, что это произойдет до конца текущего года.
"Я думаю, мы очень близки. Думаю, Саудовская Аравия покажет пример"
– Дональд Трамп
Также глава Соединенных Штатов заявил, что "в самом деле" знает, что новые страны могут стать частью соглашений Авраама. Среди них может оказаться и Саудовская Аравия. Трамп подчеркнул, что этому способствует отсутствие угроз и установление мира на Ближнем Востоке.
Напомним, что соглашения Авраама были подписаны в период первого президентского срока Дональда Трампа в 2020-2021 годах между Израилем и рядом арабских государств — Бахрейном, Марокко и Объединенными Арабскими Эмиратами.