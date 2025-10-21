Вестник Кавказа

Анкара не признает решение Израиля по Западному берегу

Анкара не признает решение Израиля по Западному берегу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дипломатическое ведомство Турции заявило, что контроль Израиля над Западным берегом реки Иордан лишен юридической силы.

В МИД Турции сделали заявление после решения израильского парламента распространить суверенитет еврейского государства на Западный берег реки Иордан. Анкара отмечает, что такое решение не имеет юридической силы, так как противоречит международным соглашениям.  

"Западный берег реки Иордан - это палестинская территория. Необходимо не допустить попыток Израиля создать на этой земле незаконные факты"

– МИД Турции 

Как отмечает турецкое дипведомство, в условиях мирного урегулирования по сектору Газа подобные действия можно расценивать как провокацию.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
630 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.