Анкара не признает решение Израиля по Западному берегу

Дипломатическое ведомство Турции заявило, что контроль Израиля над Западным берегом реки Иордан лишен юридической силы.

В МИД Турции сделали заявление после решения израильского парламента распространить суверенитет еврейского государства на Западный берег реки Иордан. Анкара отмечает, что такое решение не имеет юридической силы, так как противоречит международным соглашениям.

"Западный берег реки Иордан - это палестинская территория. Необходимо не допустить попыток Израиля создать на этой земле незаконные факты"

– МИД Турции

Как отмечает турецкое дипведомство, в условиях мирного урегулирования по сектору Газа подобные действия можно расценивать как провокацию.