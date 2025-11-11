Вестник Кавказа

Экс-глава МВД Грузии Ираклий Окруашвили получил наказание за убийство

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тбилисский городской суд вынес приговор бывшему руководителю МВД Грузии Ираклию Окруашвили по делу об убийстве – семь лет лишения свободы.

Бывший глава Министерства внутренних дел Грузии Ираклий Окруашвили получил приговор за совершенное в 2004 году убийство Буты Робакидзе. Тбилисский суд назначил наказание в виде семи лет тюрьмы, сообщил прокурор Лаши Котрикадзе в эфире телеканала Рустави-2.

Суд установил, что в ноябре 2004 года Окруашвили, будучи в статусе главы МВД, дал указание сфальсифицировать уголовное дело по обвинению Буты Робакидзе и еще пятерых лиц в организации вооруженной группы, которая напала на полицию. В результате столкновения с правоохранителями Робакидзе был убит.

Однако было отмечено, что по итогам амнистии по одной из статей срок пребывания Ираклия Окруашвили в местах лишения свободы составит пять лет три месяца.

