Вестник Кавказа

МВД Грузии рассказало подробности крушения турецкого самолета

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министерство внутренних дел Грузии распространило сообщение в связи с крушением грузового самолета ВВС Турции.

В Грузии запущено расследование по факту крушения турецкого грузового самолета, такое сообщение распространило МВД Грузии.

В нем говорится, что сегодня турецкий грузовой самолет разбился в Сигнахи, на расстоянии примерно 5 км от госграницы Грузии.

Идет расследование по статье "Нарушение правил безопасности полетов или правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее человеческие жертвы".

Напомним, что вылетевший сегодня из Азербайджана турецкий военно-транспортный самолет C130 потерпел крушение на границе Азербайджана и Грузии.

