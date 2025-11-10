Вестник Кавказа

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением самолета

Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану.

"Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи"

– Ильхам Алиев

Глава азербайджанского государства также подчеркнул, что в эти тяжелые минуты разделяет скорбь турецкого президента. От своего имени и от имени народа Азербайджана он выразил глубокие соболезнования Эрдогану, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1670 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.