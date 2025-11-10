Ильхам Алиев выразил соболезнования Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с крушением самолета

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
"Глубоко потрясены известием о гибели военнослужащих в результате крушения на территории Грузии военно-транспортного самолета военно-воздушных сил Турции, вылетевшего из Гянджи"
– Ильхам Алиев
Глава азербайджанского государства также подчеркнул, что в эти тяжелые минуты разделяет скорбь турецкого президента. От своего имени и от имени народа Азербайджана он выразил глубокие соболезнования Эрдогану, семьям и близким погибших, братскому народу Турции.