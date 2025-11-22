Египет рассматривает оплату транзита по Суэцкому каналу в валютах стран БРИКС

Национальные валюты стран БРИКС вскоре могут стать платежным средством за проход торговых судов по Суэцкому каналу – такой вариант рассматривает администрация водной артерии.

Вскоре Египет может изменить порядок оплаты прохода торговых судов по Суэцкому каналу, и в первую очередь это может затронуть валюту, в которой они рассчитываются с администрацией канала – такое предложение сейчас рассматривает Центральный банк страны, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа.

"Изучается вопрос о расчетах не в долларах, а в национальных валютах со странами БРИКС. Мы направили в Центробанк соответствующий запрос после того, как к нам обратились многие компании, чтобы получить согласие для изменения расчетов"

- Усама Рабиа

На сегодняшний день Суэцкий канал – одна из крупнейших в мире водных артерий, через нее проходит 10-12% грузов всей мировой торговли. Канал – важнейший источник пополнения национального бюджета Египта, контролирующего его, напоминает РИА Новости.

В последние два года часть крупных западных судоходных компаний приостановила перевозки через Суэцкий канал из-за атак хуситов в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, что принесло египетским властям убытки в размере около $9 млрд, сообщил в конце сентября президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Напомним, ранее мы писали о том, что Египет стремится активнее задействовать нацвалюты при расчетах в рамках БРИКС, особенно за счет использования национальных валют в коммерческих транзакциях, а также через сотрудничество в рамках Нового банка развития (БРИКС) в Шанхае, заявил министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты.