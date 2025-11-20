БРИКС имеет возможности для защиты платежей – Рябков

У стран БРИКС имеются широкие возможности для защиты платежей, среди них – платежная платформа БРИКС, такие замыслы необходимо реализовывать, считает Рябков.

Страны-члены БРИКС имеют в своем распоряжении множество механизмов для того, чтобы совершать безопасные платежи и защищать активы, поделился замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Замглавы МИД пояснил, что в число таких механизмов входит единая платежная платформа БРИКС, которую планируется внедрить.

"Мы продвигаем новую инвестиционную платформу. Это то, что требуется, востребовано, я думаю, во всех входящих в БРИКС странах и в странах-партнерах - как найти механизмы, которые позволят привлекать капиталовложения, не опасаясь, что на них будут охотиться. И здесь есть решение"

– Сергей Рябков

Он подчеркнул в беседе с журналом "Международная жизнь", что подобные замыслы нужно воплощать в жизнь и выразил надежду, что этот проект реализуется.

"Я надеюсь на то, что предстоящий период продемонстрирует наличие достаточной политической воли во всех столицах стран БРИКС для того, чтобы это произошло"

– Сергей Рябков