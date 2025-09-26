Египет будет активнее использовать нацвалюты в рамках БРИКС

Глава МИД Египта указал на важное экономическое значение объединения БРИКС. Он отметил стремление Египта при расчетах в рамках БРИКС использовать национальные валюты.

Египет стремится активнее задействовать нацвалюты при расчетах в рамках БРИКС, об этом рассказал министр иностранных дел страны Бадр Абдель Аты, передает ТАСС.

"БРИКС - очень важная экономическая группа, и мы входим в нее и вносим свой вклад. И мы хотели бы приносить пользу, особенно за счет использования национальных валют в коммерческих транзакциях, а также через сотрудничество в рамках Нового банка развития (БРИКС) в Шанхае"

– Бадр Абдель Аты

Глава МИД Египта находится с визитом в Индии, которая в следующем году получит председательство в БРИКС после Бразилии. На встрече с индийским коллегой глава внешнеполитического ведомства Египта подробно обсудил работу БРИКС.

"Мы обсудили множество идей о том, как оживить БРИКС и добиться конкретных результатов, особенно в том, что касается искусственного интеллекта, расширения возможностей молодежных стартапов"

– Бадр Абдель Аты

Египет вошел в состав БРИКС в 2024 году.