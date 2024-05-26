Вестник Кавказа

Дзюдоисты из Дагестана представят Россию на Олимпиаде в Париже

Дзюдоисты из Дагестана представят Россию на Олимпиаде в Париже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обнародован состав сборной России по дзюдо на Олимпийские игры в Париже. В состав команды попали представители Дагестана – Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов.

Стал известен состав российской сборной по дзюдо, который представит страну на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

В составе команды оказались двое спортсменов из Дагестана – Мурад Чопанов и Рамазан Абдулаев. Оба дзюдоиста будут сражаться в категориях до 66 и 60 кг соответственно.

Абдулаев – чемпион России, молодежного первенства Европы и турнира "Большого шлема". Чопанов являтеся бронзовым призером РФ и победителем молодежного ЧЕ.

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