Дзюдоисты из Дагестана представят Россию на Олимпиаде в Париже

Обнародован состав сборной России по дзюдо на Олимпийские игры в Париже. В состав команды попали представители Дагестана – Рамазан Абдулаев и Мурад Чопанов.
Стал известен состав российской сборной по дзюдо, который представит страну на предстоящих Олимпийских играх в Париже.
В составе команды оказались двое спортсменов из Дагестана – Мурад Чопанов и Рамазан Абдулаев. Оба дзюдоиста будут сражаться в категориях до 66 и 60 кг соответственно.
Абдулаев – чемпион России, молодежного первенства Европы и турнира "Большого шлема". Чопанов являтеся бронзовым призером РФ и победителем молодежного ЧЕ.