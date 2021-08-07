Мария Стадник отобралась на ОИ-2024 и установила исторический рекорд

Лидер азербайджанской женской сборной Мария Стадник завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже – это будут уже пятые Олимпийские игры для спортсменки, поставившей таким образом рекорд.

Легендарный борец Мария Стадник заработала путевку на ОИ-2024, которые пройдут в Париже. Лицензию ей удалось заработать на олимпийском квалификационном турнире, который проходил в Стамбуле.

Выступая в весовой категории 50 кг, Стадник завоевала бронзовую награду. Накануне она уступила в полуфинале. Сегодня же спортсменка в утешительной схватке взяла верх над Мигленой Селишка (Болгария), а в поединке за бронзу одолела итальянку Эмануэлу Лиуцци.

Мария Стадник уже в пятый раз отбирается на Олимпиаду – это исторический рекорд для женской борьбы. Спортсменка участвовала во всех Играх, начиная с 2008 года. Дважды она завоевывала серебряную медаль (в 2012 и 2016 годах) и дважды становилась бронзовым призером (2008 и 2020).

Таким образом, на сегодняшний день 24 азербайджанских спортсмена получили лицензии на ОИ в Париже.