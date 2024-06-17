Яндекс Переводчик освоил осетинский язык

Перевести текст с осетинского на русский и с русского на осетинский, и не только, теперь можно в Яндекс Переводчике, сообщает Дом народов России.
Уточняется, что услугу сервис предоставляет бесплатно.
"Осетинский – первый из национальных языков СКФО появился в списке поддерживаемых бесплатным сервисом Яндекс Переводчик. Наряду с ним в сервисе доступны татарский, башкирский, удмуртский, чувашский, марийский, горномарийский и якутский языки"
– Дом народов России
Это означает, что с помощью ресурса все желающие могут быстро перевести интересующие их тексты с осетинского языка на любой из приведенного выше списка и наоборот.
Внедрение осетинского в Яндекс Переводчик было выполнено в рамках совместной работы сервиса, ФАДН и Дома народов России, которые ранее, вместе с руководством регионов, создали специальную рабочую группу. В проекте также активно участвовали правительство Северной Осетии и СОГУ им. К.Л.Хетагурова.
Новые языки включаются в сервис в рамках Международного десятилетия языков коренных народов. Оно началось в 2022 году.