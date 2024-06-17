В Ростове пылают склады МВД

На улице Вятская в Ростове-на-Дону пылает мощный пожар: на площади в 700 квадратных метров горят склады Северо-Кавказской базы хранения ресурсов снабжения МВД, пожар тушат почти 70 огнеборцев и 25 спецмашин.

В Ростове-на-Дону вспыхнули склады МВД на улице Вятской, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Сегодня в 16:48 поступило сообщение о пожаре по ул. Вятской: загорелись склады. ...Службой пожаротушения объявлен второй ранг пожара, площадь горения составила 700 кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет"

- Алексей Логвиненко

Градоначальник отметил, что угрозы распространения огня на жилые помещения пока нет.

По уточненным в открытых источниках данным, по этому адресу расположена Северо-Кавказская база хранения ресурсов федерального казенного учреждения "Северо-Кавказское окружное управление материально-технического снабжения министерства внутренних дел Российской Федерации".

Тушением возгорания заняты 68 человек и 25 единиц техники, в том числе 43 огнеборца и 15 спецмашин от МЧС, сообщает пресс-служба спасательного ведомства по Ростовской области.