Вестник Кавказа

Арабы предпочитают отдых в России

Арабы предпочитают отдых в России
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов из арабских стран в Россию увеличился в 7 раз, из стран СНГ – на 20%. При этом 40% всего туризма в стране – деловые поездки.

Турпоток из арабских стран в Россию за последние увеличился в 7 раз, а из стран Содружества Независимых Государств – на 20%. Об этом было сказано на Первом туристическом форуме БРИКС-2024.

Эксперты отметили, что иностранцы ради путешествий в Россию готовы пожертвовать другими статьями расходов. Сэкономленные деньги граждане арабских стран и СНГ желают тратить на новые впечатления.

Помимо этого, на форуме было сказано, что сегодня путешественники предпочитают цель поездки по фильмам и играм, следуя за полюбившимися персонажами.

Глава Центра развития международного туризма Юлия Максутова подчеркнула, что 40% всего туризма в стране – деловые поездки. Она назвала экологические и этнографические путешествия – главной перспективой отечественного туризма.

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