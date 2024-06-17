Арабы предпочитают отдых в России

Турпоток из арабских стран в Россию за последние увеличился в 7 раз, а из стран Содружества Независимых Государств – на 20%. Об этом было сказано на Первом туристическом форуме БРИКС-2024.
Эксперты отметили, что иностранцы ради путешествий в Россию готовы пожертвовать другими статьями расходов. Сэкономленные деньги граждане арабских стран и СНГ желают тратить на новые впечатления.
Помимо этого, на форуме было сказано, что сегодня путешественники предпочитают цель поездки по фильмам и играм, следуя за полюбившимися персонажами.
Глава Центра развития международного туризма Юлия Максутова подчеркнула, что 40% всего туризма в стране – деловые поездки. Она назвала экологические и этнографические путешествия – главной перспективой отечественного туризма.