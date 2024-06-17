Главного следователя Дербента подозревают в мошенничестве

Верховный суд Дагестана своим постановлением арестовал на два месяца бывшего главу следственного отдела ОМВД РФ по Дербенту – его подозревают в масштабных хищениях, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Верховный суд Дагестана сегодня своим постановлением отстранил от занимаемой должности и арестовал заместителя начальника отдела - начальника следственного отдела ОМВД России по Дербенту, сообщает пресс-служба суда.

"Заключен под стражу заместитель начальника отдела - начальник следственного отдела ОМВД России по Дербенту. Обвиняемый, будучи заместителем начальника СО ОМВД России по городу Дербент фактически осуществлял руководство организацией-застройщиком, занимавшейся строительством многоквартирного дома"

- Верховный суд Дагестана

Чиновник обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере – как выяснило следствие по его уголовному делу, в 2018 году он, используя свое служебное положение, похитил у инвестора финансы, с 2015 по 2017 годы вложенные в строительство дома, в сумме 18 млн рублей, передает "Интерфакс".

Обвиняемый заключен под стражу до 14 августа 2024 года, следствие по делу продолжается, говорится в сообщении суда.