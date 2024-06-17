Фермер ранил в ногу бдительного полицейского в Ингушетии

Проверка документов у мигрантов на ферме обернулась ранением для полицейского в Назрановском районе. Нападавший задержан, а пострадавший госпитализирован в больницу.

Нападение на полицейского было совершено накануне в Ингушетии, детали рассказали в республиканском МВД.

ЧП случилось в селе Али-Юрт, расположенном в Назрановском районе. Участковый пришел на ферму на его окраине. Полицейский собирался проверить, не нарушает ли кто-то из обитателей хозяйства миграционное законодательство.

"Когда сотрудник полиции выразил намерение проверить документы у двоих работников – иностранных граждан, 38-летний владелец хозяйства возмутился и произвёл выстрел из огнестрельного оружия, причинив стражу правопорядка ранение ноги"

– МВД

Атаковав правоохранителя, агрессивный селянин сбежал. Но скрыться от правосудия ему не удастся: на данный момент он уже задержан и стал фигурантом уголовного дела по статье 318 Уголовного кодекса.

Раненый полицейский проходит лечение в больнице.