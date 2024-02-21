Вестник Кавказа

Щенков спасли из коллектора в Ингушетии

Щенков спасли из коллектора в Ингушетии
© Фото: МЧС Ингушетии
Попавших в беду щенков выручили ингушские спасатели. Фото и видео операции по спасению маленьких друзей человека в Малгобеке распространило МЧС республики.

Маленькие щенки угодили в канализационный коллектор в Ингушетии и не могли сами выбраться из ловушки. На помощь им пришли спасатели, сообщает МЧС Ингушетии.

Сигнал о ЧП с животными поступил в пятницу в 17:15 мск. Звонивший рассказал, что в Малгобеке в коллектор упало животное. Глубина ямы составляла порядка 3 м.

"По прибытию на место происшествия спасателями поисково-спасательного отряда "Тарко" было установлено, что в яму провалились два щенка"

– МЧС

Спасатели воспользовались специальными инструментами и максимально быстро спасли зверьков из ловушки.

 

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