Чартеры Red Wings в Египет и Таиланд снова полетели из Домодедово

Перевозчик Red Wings возобновил авиарейсы из столичного Домодедово в Египет и Таиланд. Чартеры в Египет будут летать по пять раз в неделю, на Пхукет - дважды в неделю.

Чартеры Red Wings на курорты Египта и Таиланда вернулись в расписание столичного аэропорта Домодедово.

"Авиакомпания Red Wings приступила к выполнению чартерных рейсов из аэропорта Домодедово на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургаду, а также в Пхукет (Таиланд)"

– аэропорт

Пять рейсов в неделю самолеты компании будут выполнять в Шарм-эль-Шейх, пять - в Хургаду. На Пхукет еженедельно планируется выполнять два рейса.

Данные международные рейсы будут выполняться на вместительных лайнерах Boeing 777.