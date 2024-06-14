США предостерегли Израиль от войны с Ливаном

В Госдепе США заявили о том, что Израиль не должен переходить к крупномасштабным действиям с Ливаном. Отмечается, что также еврейское государство должно нарастить усилия в направлении мирного урегулирования в Газе.

Вашингтон заявил властям Израиля о том, что эскалации на ливанской территории допускать нельзя.

"Глава Госдепа США подчеркнул важность предотвращения дальнейшей эскалации в Ливане и достижения дипломатического решения, которое позволит израильским и ливанским семьям вернуться в свои дома"

– пресс-служба Госдепа США

Также в документе отмечается, что Вашингтон привержен обеспечению безопасности еврейского государства, поэтому также призывает усилить работу в направлении мирного урегулирования в Газе, а также расширения поставок гумпомощи в анклав.