Израиль готов к войне с Ливаном

Власти еврейского государства заявили о том, что близки к принятию решения по Ливану. Исходом такого противостояния станет ликвидация организации «Хезболлах».

Глава МИД еврейского государства выступил с заявлением относительно ситуации вражды между Израилем и Ливаном. По его словам, Израиль готов к полномасштабному военному противостоянию.

В этом случае действующая там организация «Хезболлах» будет полностью ликвидирована. Кроме того, Ливану будет нанесен значительный ущерб.

«Мы очень близки к моменту принятия решения об изменении правил в отношении "Хезболлах" и Ливана»

– Исраэль Кац.