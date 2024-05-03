ЦАХАЛ начал операцию в северной части сектора Газа

Сегодня подразделения армии обороны Израиля начали контртеррористическую операцию в северной части сектора Газа в районе Джабалии, предварительно предупредив жителей региона об их эвакуации на запад анклава.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию в районе Джабалии на севере сектора Газа, поскольку члены палестинского движения ХАМАС не оставляют попыток восстановить свои боевые части и инфраструктуру, сообщила армейская пресс-служба.

"После призыва к гражданскому населению временно эвакуироваться из района Джабалии в убежища на западе города Газа, войска ЦАХАЛ начали там операцию. Операция началась после получения разведывательной информации о попытках ХАМАС восстановить свою террористическую инфраструктуру и сосредоточить боевиков в этом районе. Перед вводом войск истребители ВВС и дополнительная авиация нанесли удары по примерно 30 террористическим объектам в этом районе и уничтожили несколько террористов ХАМАС"

- пресс-служба ЦАХАЛ

Действиями в Джабалии спецоперация ЦАХАЛ не ограничивается – боевые действия продолжаются в районе Зейтун в городе Газа и в восточном Рафахе, где проходит граница палестинского анклава и Египта.

По данным пресс-службы израильской армии обороны, только за минувшие сутки в Рафахе были ликвидированы десять радикалов, уничтожены несколько шахт туннелей и пусковых установок, из которых велись обстрелы территории Израиля.

Всего за минувшие сутки ВВС Израиля атаковали более 150 объектов ХАМАС в секторе Газа – атакам подверглись военные сооружения, наблюдательные пункты, ячейки радикалов и прочая террористическая инфраструктура.

Ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что армия Израиля в ночь с 6 на 7 мая начала точечную контртеррористическую операцию на востоке Рафаха в секторе Газа, целью которой было уничтожение инфраструктуры ХАМАС в этой части города, а также членов организации. ЦАХАЛ тогда в ходе ночной операции также взял под контроль палестинскую часть КПП "Рафах".