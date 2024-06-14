Глава МИД Грузии озвучил основные приоритеты во внешней политике

Илья Дарчиашвили заявил, что Грузия должна стать членом европейской семьи. По его словам, это одна из главных целей республики во внешней политике.
Основные приоритеты Грузии во внешней политике – вступление в Евросоюз и НАТО. Такое заявление сделал глава МИД республики.
"У нас есть два основных внешнеполитических приоритета – это европейская и евроатлантическая интеграция"
– Илья Дарчиашвили
Он подчеркнул, что руководство страны работает в этом направлении в ежедневном режиме, и граждане все это видят.
"Население видит, что, несмотря на вызовы и очень часто несправедливые оценки, Грузия все равно постепенно продолжает свой путь"
– руководитель внешнеполитического ведомства
Он также обратил внимание на то, что власти республики сделали этот процесс необратимым.
"Место Грузии – в европейской семье"
– глава МИД