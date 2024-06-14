Вестник Кавказа

Евро-2024: Дания и Англия разошлись миром

Джуд Беллингем
© Фото: официальный сайт УЕФА
Сборные Дании и Англии сыграли вничью во 2-м туре группового этапа Евро-2024. Все мячи были забиты командами еще в первом тайме.

Во Франкфурте только что завершилась встреча чемпионата Европы по футболу в группе С между сборными Дании и Англии.

Англичане открыли счет на 18-й минуте, гол на свой счет записал нападающий Харри Кейн. Датчане сумели отыграться на 34-й минуте благодаря точному удару полузащитника Мортена Юлманда.

Турнирная таблица

На данный момент группу C возглавляет с 4 очками сборная Англии. Вторую и третью строчку занимают команды Дании и Словении, набравшие по 2 очка. Замыкает квартет с 1 очком сборная Сербии.

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