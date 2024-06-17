На Дон обрушилась песчаная буря

В Ростовской области бушует песчаная буря – особой опасности для жителей региона она не несет, однако крайне неприятна, а для тех, кто собрался на отдых на море и сейчас едет по федеральной трассе М-4 "Дон", она представляет реальную опасность.

Сегодня в Ростовской области поднялась песчаная буря – концентрация песчаной взвеси в воздухе настолько плотная, что видимость не больше 20-30 метров, и это не представляет особой угрозы для людей, если бы не сильный ветер.

А вот с водителями ситуация намного сложнее – на федеральной трассе М-4 "Дон" в преддверии выходных большое скопление автомобилей – люди едут к морю, однако их водителям приходится максимально снижать скорость во избежание возможных аварий, поскольку буря затронула и Багаевский район области, через который проходит трасса, передает "АиФ-Ростов".

Местные автолюбители в такой ситуации просто не выезжают из дому, а вот тем, кто вынужденно оказался в пути, они посоветовали быть предельно внимательными.

Дончане активно обсуждают в соцсетях довольно редкое природное явление.