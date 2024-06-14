Дагестанец сразится в главном бою UFC в Саудовской Аравии

Бой Икрама Алискерова возглавит турнир UFC в Саудовской Аравии. Он подерется с Робертом Уиттакером. Алискеров заменил Хамзата Чимаева, который попал в больницу.

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров подерется в главном поединке UFC, который впервые пройдет в Саудовской Аравии, пишет пресс-служба организации.

Выходец из Дагестана разделит клетку с новозеландцем Робертом Уиттакером. Оба бойца являются представителями средней весовой категории.

Алискеров в этом поединке заменит бойца Хамзата Чимаева, который за неделю до боя попал в больницу. В активе Икрама – 15 побед и один проигрыш.

Стоит добавить, что на данном турнире также сразится Шарабутдин Магомедов. Кроме того, состоится бой между двумя россиянами-тяжеловесами – Сергеем Павловичем и Александром Волковым.