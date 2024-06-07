Хамзат Чимаев пропустит турнир в Саудовской Аравии из-за госпитализации

Хамзат Чимаев вынужден будет пропустить исторический турнир UFC в Саудовской Аравии по состоянию здоровья. Вместо него с Робертом Уиттакером сразится Икрам Алискеров.

Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, выступающий за ОАЭ, не сможет на следующей неделе выйти на ринг против Роберта Уиттакера из Австралии. Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В промоушене отметили, что вместо Чимаева с Уиттакером сразится россиянин Икрам Алискеров.

Сегодня стало известно, что Чимаев пропустит бой из-за госпитализации. Об этом рассказал боец Мухаммад Эскирханов, обнародовавший на своих страницах в соцсетях фотографию с Чимаевым из медучреждения.

Напомним, в следующую субботу, 22 июня, в Саудовской Аравии впервые в истории пройдет турнир UFC. Главным событием вечера должен был стать бой Чимаева и Уиттакера.