Вестник Кавказа

Москва и Баку подписали «дорожную карту» по сотрудничеству парламентов

Москва и Баку подписали «дорожную карту» по сотрудничеству парламентов
© Фото: сайт Совета Федерации РФ
Россия и Азербайджан подписали «дорожную карту» по сотрудничеству парламентов. На заседании было сказано, что отношения стран развиваются на основе добрососедства.

В Москве состоялась церемония подписания «дорожной карты» Межпарламентской комиссии по сотрудничеству парламентов Азербайджана и России на 2024-2026 годы.

Заключение документа прошло в рамках заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана.

В ходе мероприятия первый замглавы Совфеда РФ Андрей Яцкин заявил, что отношения Москвы и Баку развиваются на основе добрососедства, взаимоуважения и учета интересов.

Он указал, что руководители обеих палат парламента РФ – Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко – регулярно видятся со спикером Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой.

В свою очередь, первый зампредседателя парламента АР Али Гусейнли подчеркнул, что народы России и Азербайджана связывают многовековые традиции дружбы и добрососедства.

«Отрадно, что сегодня на этой прочной исторической основе мы развиваем наши межгосударственные отношения»

- Али Гусейнли

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