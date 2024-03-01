Вестник Кавказа

Первый пляж Дагестана официально признан безопасным для купания

Первый пляж Дагестана официально признан безопасным для купания
© Фото: Минтуризм Дагестана
Роспотребнадзор разрешил купаться на первом пляже в Дагестане в сезоне 2024 года. Положительное заключение от санитарного ведомства получил один из пляжей Каякентского района.

Дагестанский пляж впервые летом 2024 получил официальный статус безопасного для купания – позитивный вердикт Роспотребнадзор вынес в отношении муниципального пляжа "Гоксув" в Каякентском районе, рассказали в Минтуризма Дагестана.

"Купание в море на этом пляже является безопасным, что подтверждается официальным документом профильного ведомства"

– министерство

В ведомстве рассказали, что проверяют на пляжах, прежде чем дать добро на их использование отдыхающими.

  • Специалисты берут пробы воды и песка.
  • На пляжах должны быть кабинки для переодевания, туалеты и душевые, а также урны.
  • Ежедневно пляжи должны прибираться, туалеты, раздевалки и душевые – проходить дезинфекцию.

Город-курорт "Каякент"

Напомним, именно на территории Каякентского района будет создан в рамках проекта "Пять морей" город-курорт "Каякент".

На курорте будут пляжи – протяженность их составит 10 км. Кроме солнечных ванн и купаний, россиян будут ждать оздоровительные процедуры: в Каякенте есть источники четырех видов лечебной воды и грязи. Отдыхать на грязевом курорте можно будет в течение всего года.

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