Первый пляж Дагестана официально признан безопасным для купания

Дагестанский пляж впервые летом 2024 получил официальный статус безопасного для купания – позитивный вердикт Роспотребнадзор вынес в отношении муниципального пляжа "Гоксув" в Каякентском районе, рассказали в Минтуризма Дагестана.
"Купание в море на этом пляже является безопасным, что подтверждается официальным документом профильного ведомства"
– министерство
В ведомстве рассказали, что проверяют на пляжах, прежде чем дать добро на их использование отдыхающими.
- Специалисты берут пробы воды и песка.
- На пляжах должны быть кабинки для переодевания, туалеты и душевые, а также урны.
- Ежедневно пляжи должны прибираться, туалеты, раздевалки и душевые – проходить дезинфекцию.
Город-курорт "Каякент"
Напомним, именно на территории Каякентского района будет создан в рамках проекта "Пять морей" город-курорт "Каякент".
На курорте будут пляжи – протяженность их составит 10 км. Кроме солнечных ванн и купаний, россиян будут ждать оздоровительные процедуры: в Каякенте есть источники четырех видов лечебной воды и грязи. Отдыхать на грязевом курорте можно будет в течение всего года.