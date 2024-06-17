СОГУ будет готовить специалистов в сфере логистики

В скором времени в перечне специалистов, которых готовит СОГУ, появятся магистры в сфере логистики, которые по окончании обучения будут получать сразу два диплома – профессионала в инноватике и экономике.

Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Хетагурова (СОГУ) в тандеме с московской Высшей школой экономики (ВШЭ) готовит новую магистерскую программу в сфере логистики, сообщили в пресс-службе вуза.

"С нового учебного года в Северо-Осетинском госуниверситете начнется обучение по новой магистерской программе двух дипломов "Управление цепями поставок в международном бизнесе" совместно с ВШЭ... Подготовка специалистов в области управления цепями поставок очень актуальна в условиях внешнего санкционного давления"

- СОГУ

По окончании вуза выпускники нового направления получат сразу два диплома - ВШЭ по направлению "Инноватика" и СОГУ по направлению "Экономика", передает "Интерфакс".

Специальности в регионе очень востребованы в свете формирования рынка с современной системой грузовых и пассажирских перевозок: университет обеспечит его кадровое и научное наполнение в областях инновации и логистики, - добавили в вузе.