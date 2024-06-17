СОГУ будет готовить специалистов в сфере логистики

Северо-Осетинский госуниверситет им. К.Хетагурова (СОГУ) в тандеме с московской Высшей школой экономики (ВШЭ) готовит новую магистерскую программу в сфере логистики, сообщили в пресс-службе вуза.
"С нового учебного года в Северо-Осетинском госуниверситете начнется обучение по новой магистерской программе двух дипломов "Управление цепями поставок в международном бизнесе" совместно с ВШЭ... Подготовка специалистов в области управления цепями поставок очень актуальна в условиях внешнего санкционного давления"
- СОГУ
По окончании вуза выпускники нового направления получат сразу два диплома - ВШЭ по направлению "Инноватика" и СОГУ по направлению "Экономика", передает "Интерфакс".
Специальности в регионе очень востребованы в свете формирования рынка с современной системой грузовых и пассажирских перевозок: университет обеспечит его кадровое и научное наполнение в областях инновации и логистики, - добавили в вузе.