Общественный транспорт впервые появился на курорте Очамчира в Абхазии

Небольшой город Очамчира приобрел собственный общественный транспорт. Пока по маршруту курсирует один автобус. До его запуска перемещаться по городу можно было только на своей машине или такси.

Важное событие произошло в городе Очамчира в Абхазии – здесь впервые начал курсировать общественный транспорт, сообщают местные СМИ.

Автобус проходит по таким остановкам, как железнодорожный переезд, Дом культуры, рынок и село Илор, передает "Очамчира Информ".

Ранее доступного всем транспорта в городе не существовало, так что местным жителям и туристам приходилось пользоваться личными машинами, такси или ждать попуток.

Автобус начал курсировать по инициативе главы района Беслана Бигвава. Как пояснил глава очамчирского автотранспортного предприятия Валериан Канджи оглы, он также фактически взял на себя материальную сторону вопроса.

Стоимость проезда – 30 рублей. На маршруте действуют все предусмотренные законом государственные льготы, в том числе для инвалидов.

Канджи оглы уточнил, что если маршрут будет пользоваться популярностью, то его можно будет продлить.

Напомним, Очамчирский район расположен к востоку от Сухума. В городе Очамчира проживают более 5 тыс человек.