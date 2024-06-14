Премьер Грузии не ожидает никаких новшеств от саммита НАТО

Ираклий Кобахидзе считает, что никаких существенных подвижек в плане расширения от саммита НАТО ждать не стоит. Мероприятие пройдет в столице США в июле.

Премьер-министр Грузии поделился ожиданиями от саммита НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Ираклий Кобахидзе отметил, что не ожидает на нем существенных изменений.

"Что касается расширения НАТО, то в связи с этим делаются публичные заявления со стороны лидеров НАТО о том, что на данном этапе расширение НАТО не является тем вопросом, который можно рассматривать активно"

– глава правительства

При этом он подчеркнул, что Грузия готова к тесному взаимодействию с партнерами по Североатлантическому альянсу и продолжит работу в этом направлении.