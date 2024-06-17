Ростовские огнеборцы справились с открытым горением складов

Чуть больше четырех часов понадобилось ростовским спасателям, чтобы локализовать пожар на складах МВД, а затем и ликвидировать открытое горение на них.

Ростовские спасатели ликвидировали открытое горение складов в Ростове-на-Дону, где, предположительно, находится Северо-Кавказская база хранения ресурсов снабжения МВД РФ, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Открытое горение на ул. Вятской ликвидировано"

- Алексей Логвиненко

Локализовали огонь спасатели на площади в 700 квадратных метров, пожару был присвоен второй ранг, потушить пламя удалось позже.

За время тушения группировка огнеборцев выросла до 73 человека и 28 единиц техники.