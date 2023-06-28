Вестник Кавказа

Ставрополье втрое нарастит поголовье овец

Ставрополье втрое нарастит поголовье овец
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Развитием производства баранины намерены заниматься власти Ставропольского края. Количество в регионе овец планируется увеличить в три раза, рассказал губернатор Владимир Владимиров.

Объемы выпускаемой баранины нарастят втрое в Ставропольском крае – такую амбициозную цель ставят власти региона, рассказал его глава Владимир Владимиров.

Об успехах в развитии сельского хозяйства он поведал на выставке "Всероссийский день поля".

Губернатор пояснил, что ставропольские аграрии вышли на новый рекорд по выпуску натуральных продуктов.

"Каждый четвертый кг – экспорт мяса птицы из Ставропольского края"

– Владимиров

Он отметил, что в крае действует самый масштабный садоводческий питомник.

Касаясь баранины, глава Ставрополья заявил о намерении и дальше оказывать поддержку этому направлению, работая с группой компаний "Дамате". По словам Владимирова, на данный момент поголовье овец в регионе насчитывает 1,5 млн голов, и речь идет о том, чтобы нарастить этот показатель в три раза.

Губернатор уточнил, что при СССР в крае жили 7 млн овец.

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