Дагестанские селекционеры будут выращивать новые породы овец

Опубликовано: 13:19, 28 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Дагестане в скором времени заработает первый селекционно-генетический центр для вывода новых пород овец, который позволит создать гибридные стада, приносящие максимальное количество мяса животных.

На основе программы эмбриональной селекции в Дагестане будет создан первый в республике центр по выводу специализированных мясных пород овец, сообщила пресс-служба правительства республики.

Как отметил на встрече с президентом Национального фонда развития мясного скотоводства Андреем Журавлевым председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, в регионе будут созданы четыре племенных репродуктора по разведению мясных пород овец для повышения рентабельности овцеводства, что позволит создать значительное количество гибридных стад и в дальнейшем дополнительно получать от 5 до 10 кг мяса от каждой овцы, передает "Интерфакс".

Новый центр заложит основу для создания селекционно-генетического центра, который будет работать на нескольких предприятиях республики, в первую очередь - на базе агрофирмы "Согратль".

Строительство племрепродукторов по разведению мясных пород овец планируется в Дагестане в 2024-2029 годах, затем путем геномной селекции полученный ими мелкий рогатый скот будет разводиться в животноводческих хозяйствах республики.