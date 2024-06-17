Вестник Кавказа

МИД Израиля вызвал армянского посла

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешнеполитическое ведомство Израиля вызвало посла Армении для вынесения строгого выговора на фоне признание Ереваном Государства Палестины. Также Ереван заявил о том, что урегулирование конфликта в Газе возможно только на основе принципа существования двух государств.

Армянский посол в Израиле вызван на беседу во внешнеполитическое ведомство еврейского государства на фоне призвания властями Армении Государства Палестина.

«Вследствие признания Арменией палестинского государства Министерство иностранных дел Израиля вызвало посла Армении в Израиле для объявления строгого выговора»

– пресс-служба израильского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее МИД Армении заявил о том, что власти республики признали существование Палестины как государственного образования. Кроме того, в коммюнике подчеркивалось, что урегулирование конфликта в Газе возможно только на основе принципа существования двух государств.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1285 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения признала Государство Палестина

Армения признала Государство Палестина

Послом Армении в Израиле стал Арман Акопян

Послом Армении в Израиле стал Арман Акопян

Президент Армении отозвал посла страны в Израиле

Президент Армении отозвал посла страны в Израиле

Армянскому дипломату в Израиле предъявлено обвинение

Армянскому дипломату в Израиле предъявлено обвинение

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы