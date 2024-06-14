Кисловодск принимает фестиваль военных оркестров

На территории Кисловодска стартовал фестиваль военных оркестров. Он продлится до 23 июня. В рамках фестиваля планируется проведение шествия военных оркестров и плац-концерты.
«В городах Кавказских Минеральных Вод пройдет IV Фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии РФ „Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!“. В этом году мероприятие посвящено 140-летию со дня рождения военного дирижера и композитора Василия Агапкина. Зрители смогут увидеть шествие военных оркестров, плац-концерты участников и самое главное — гала-концерт сводного оркестра фестиваля»
– глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Шествие военных оркестров порадует всех посетителей фестиваля уникальным сочетанием музыки и шагистики. Кроме того, одной из особенностей фестиваля является его разнообразная программа: прозвучат вальсы, лучшие патриотические композиции, а также классика советской эстрады.