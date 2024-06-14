Вестник Кавказа

Кисловодск принимает фестиваль военных оркестров

Кисловодск принимает фестиваль военных оркестров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кисловодск принимает фестиваль военных оркестров. Плац-концерты на фестивале представят уникальное сочетание музыки и военной техники.

На территории Кисловодска стартовал фестиваль военных оркестров. Он продлится до 23 июня. В рамках фестиваля планируется проведение шествия военных оркестров и плац-концерты.

«В городах Кавказских Минеральных Вод пройдет IV Фестиваль военных оркестров войск национальной гвардии РФ „Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!“. В этом году мероприятие посвящено 140-летию со дня рождения военного дирижера и композитора Василия Агапкина. Зрители смогут увидеть шествие военных оркестров, плац-концерты участников и самое главное — гала-концерт сводного оркестра фестиваля»

– глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Шествие военных оркестров порадует всех посетителей фестиваля уникальным сочетанием музыки и шагистики. Кроме того, одной из особенностей фестиваля является его разнообразная программа: прозвучат вальсы, лучшие патриотические композиции, а также классика советской эстрады.

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