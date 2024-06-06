На Ставрополье открылся новый пешеходный маршрут в заказнике

Экологический маршрут появился в заказнике "Александровское" в Ставропольском крае. Маршрут включает три тропы, его протяженность составляет 25 км.

Новый маршрут для туристов появился в природном заказнике "Александровское" на Ставрополье.

"Новый экологический маршрут открылся в Александровском округе Ставрополья. Он включил в себя три тропы: учебно-экологическую, историческую и геологическую"

– глава минтуризма региона Андрей Толбатов

Экомаршрут протянулся на 25 км, он проходит через лесостепную зону. Для удобства посетителей на маршруте есть точки отдыха, карты-схемы и навигационные указатели. Узнать больше о заказнике и природе региона можно из информационных стендов.

По словам министра, на Ставрополье сегодня большое внимание уделяется развитию экологического туризма, передает "Интерфакс".