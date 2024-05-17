Пятигорск может стать лучше в 200 раз

На Ставрополье завершился прием заявок на знаковый для развития гостиничного бизнеса конкурс «Пять вершин гостеприимства». Его участники предложили порядка двухсот проектов, направленных на развитие курортного Пятигорска.
Среди целей проведения мероприятия – поддержка творческого потенциала молодежи, оптимизация системы продвижения Пятигорска, а также создание условий для устойчивого развития сферы туризма.
Одним из наиболее интересных, был признан проект, предполагающий чувственное познание курорта. Предполагается, что гости и жители смогут узнать больше о Пятигорске, воспользовавшись всеми органами чувств.
«Его авторы предлагают туристам и местным жителям насладиться красотами природы и историческими достопримечательностями Пятигорска через призму пяти чувств человека: зрения, слуха, вкуса, обоняния и осязания"
- пресс-служба конкурса
Также в релизе отмечается, что наиболее интересные проекты будут представлены в рамках молодежного форума «Машук». Здесь проекты оценят эксперты в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Лучшие предложения будут реализованы.