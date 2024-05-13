В Пятигорске появятся трудовые бригады

Учащиеся в Пятигорске смогут войти в состав трудовых бригад. Они будут трудиться в музеях боевой славы, сотрудничать в организации отдыха детей младших классов в пришкольных лагерях и на детских площадках.

В Пятигорске создаются трудовые бригады школьников и студентов. Основная цель создания трудовых бригад - это предоставить студентам возможность не только зарабатывать, но и развивать практические навыки, которые им пригодятся в профессиональной деятельности.

«Трудовые бригады, которые создадут в Пятигорске, помогут в подсобных работах при ремонте образовательных учреждений. Также ребята будут трудиться в музеях боевой славы, сотрудничать в организации отдыха детей младших классов в пришкольных лагерях и на детских площадках»

– мэр города Дмитрий Ворошилов

Преимущества участия студентов в трудовых бригадах

Студенты, участвующие в трудовых бригадах, будут выполнять разнообразные задачи, связанные как с организацией учебного процесса, так и с поддержанием порядка на территории учебного заведения. Они могут помогать в библиотеке, в организации мероприятий, в уборке территории и других задачах, не требующих специальных навыков, но важных для обеспечения комфортной обстановки.

Участие в трудовых бригадах позволяет студентам не только получить опыт работы, но и научиться эффективно работать в команде, распределять обязанности, решать проблемы и достигать поставленных целей.