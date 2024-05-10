Пятигорск принимает туристический слет

Слет любителей туризма начался в Пятигорске. Участников ждут лекции, мастер-классы и культурная программа.

Пятигорск – город-курорт, знаменитый своими природными красотами, лечебными источниками и уникальным климатом. Здесь проходит Всероссийский туристический слет, собравший путешественников со всех уголков страны.

«Мероприятие проводится на базе центра знаний «Машук». Путешественники смогут попробовать себя в качестве гидов, инструкторов, экскурсоводов и сотрудников центра туризма. Кроме того, им предстоит изучить технологию построения маршрутов»

– пресс-служба города

Проведение Всероссийского туристического слёта в Пятигорске – это отличная возможность для туристов со всей страны встретиться, обменяться опытом, познакомиться с новыми местами и людьми. Мероприятие будет способствовать развитию туризма в регионе, популяризации Пятигорска как курортного города и созданию позитивного имиджа для туристов.

Отметим, что Пятигорск известен как точка притяжения туристов. Город обладает развитой туристической инфраструктурой: от отелей и гостиниц различного уровня комфорта до ресторанов, кафе и магазинов сувениров. Для активного времяпрепровождения здесь есть множество вариантов: пешие и велосипедные прогулки, верховая езда, горные лыжи зимой и многое другое.