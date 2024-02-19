Подвесные канатки и учебную трассу построят в Армхи

Новыми объектами для привлечения туристов скоро обзаведется горнолыжный курорт Армхи в Ингушетии. На их создание будет выделено 13 млрд рублей.

На курорте Армхи в горах Ингушетии скоро заработает система создания искусственного снега, рассказали в ингушском отделении Нацбанка Южного управления ЦБ РФ.

По словам представителя его пресс-службы, в дальнейшее развитие курорта будет инвестировано 13 млрд рублей, передает "Интерфакс".

На эти средства предполагается установить подвесные канатки. Кроме того, будет оборудована учебная горнолыжная трасса. Еще одной новинкой станет система искусственного снегообразования.

В правительстве Ингушетии добавили, что через пять лет на курорте будет в пять раз больше номеров. Среди новых мест размещения будут бальнеологический комплекс категории 5*. гостиница 4*, а также виллы и кемпинг.

В Армхи также появятся музей этнографии экстрим-парк, который станет самым большим на Северном Кавказе. Откроются на курорте спортцентр и кинотеатр, будут действовать родельбан и амфитеатр.