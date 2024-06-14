Вестник Кавказа

Глава парламента Армении посетит Латвию до конца июня

Глава парламента Армении посетит Латвию до конца июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На следующей неделе визит в Латвию планирует совершить Ален Симонян. Визит главы армянского парламента с делегацией будет двухдневным.

Спикер парламента Армении Ален Симонян намерен на следующей неделе посетить Латвию.

Официальный визит запланирован на 25-27 июня. Симонян возглавит армянскую делегацию, в состав которой также войдут глава группы дружбы Армения-Латвия-Литва-Эстония Арсен Торосян, а также ряд депутатов, в том числе Эдуард Агаджанян и Мария Карапетян.

Отметим, что в последнее время контакты Армении с Евросоюзом активизировались, в настоящее время глава армянского внешнеполитического ведомства Арарат Мирзоян находится с визитом в другом прибалтийском государстве - Литве.

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