Вестник Кавказа

В сети активизировались "билетные" мошенники

В сети активизировались "билетные" мошенники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Российские железные дороги" сообщили о фейковом приложении для продажи железнодорожных билетов на популярные южные направления - также на сайтах объявлений активизировались перекупщики билетов.

Дочерняя компания ОАО "Российские железные дороги" - Северо-Западная пригородная пассажирская компания – на своем сайте предупредила пассажиров о том, что на просторах интернета появилось приложение, которое предлагает оформить билеты на поезда, но не имеет лицензии и не гарантирует подлинность билетов. 

"Более того, оно не отправляет билеты пользователям после оплаты. Это означает, что вы можете столкнуться с проблемами при посадке на поезд, так как у вас не будет действительного билета. Кроме того, использование такого приложения может привести к утечке ваших персональных данных, таких как номер телефона, адрес электронной почты и платежные данные. Эти данные могут быть использованы мошенниками для кражи ваших финансовых средств"

- Северо-Западная пригородная пассажирская компания

Telegram-канал "Москва 24" предупреждает, что также активизировались перекупщики билетов, обещающие наивным отдыхающим "переоформить" билеты на нужный поезд, и, что любопытно – тоже на курорты Краснодарского края.

"Подписчики жалуются: билеты на поезда южного направления достать нереально, все места раскуплены. При этом на Авито появляются объявления от агентств, которые помогают "поймать" нереализованный билет, правда, с нехилой накруткой"

- Telegram-канал "Москва 24"

ОАО "РЖД" уже не раз предупреждало и напоминает: все билеты на поезда дальнего следования именные и оформляются на данные конкретного человека, перепродать такой билет другому человеку невозможно, как и переоформить данные с одного гражданина на другого, - говорится на сайте компании.

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