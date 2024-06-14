Северную Осетию возвращают к жизни после урагана

В Северной Осетии восстановили подачу электроэнергии после серии аварий, вызванных разгулом непогоды накануне. Уточняется, что в пятницу в регионе прогноз погоды также неблагоприятный.

Коммунальщики продолжают работы по восстановлению инфраструктурных объектов после непогоды, настигшей Северную Осетию накануне. В частности, сообщается о том, что были ликвидированы последствия аварий на местных подстанциях.

"Электроснабжение в населенных пунктах республики восстановлено"

– филиал "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго"

Также отмечается, что энергетики выполнили комплекс работ, направленных не только на устранение повреждений, но и на предотвращение подобных аварий в будущем. В частности, были заменены поврежденные участки проводов, восстановлены опоры и произведена очистка линий от ветвей деревьев.

В то же время стоит напомнить, что согласно прогнозам синоптиков, непогода не собирается покидать регион. Так, в пятницу и субботу на территории республики также прогнозируется ветер до20-25 м/c ливни и град. Также не исключен значительный подъем воды в реках.