Вестник Кавказа

Энергетики восстановили электроснабжение в одном из районов Северной Осетии

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение в Северной Осетии, прерванное из-за непогоды. К вечеру 20 июня свет вернули жителям Пригородного района.

В дома жителей Пригородного района Северной Осетии вернули электричество. Об этом сказано в заявлении регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

"В Пригородном районе электроснабжение восстановлено – это в п. Новый, селениях Майское, Чермен, Дачное, Куртат"

– пресс-служба ведомства

Там подчеркнули, что энергетики продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в ряде населенных пунктов Владикавказа, пропавшую в результате сложных погодных условий.

Ранее синоптики предупреждали, что 20-21 июня в республике будут идти сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.

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