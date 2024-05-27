Энергетики восстановили электроснабжение в одном из районов Северной Осетии

Специалисты продолжают восстанавливать электроснабжение в Северной Осетии, прерванное из-за непогоды. К вечеру 20 июня свет вернули жителям Пригородного района.
В дома жителей Пригородного района Северной Осетии вернули электричество. Об этом сказано в заявлении регионального министерства ЖКХ, топлива и энергетики.
"В Пригородном районе электроснабжение восстановлено – это в п. Новый, селениях Майское, Чермен, Дачное, Куртат"
– пресс-служба ведомства
Там подчеркнули, что энергетики продолжают восстанавливать подачу электроэнергии в ряде населенных пунктов Владикавказа, пропавшую в результате сложных погодных условий.
Ранее синоптики предупреждали, что 20-21 июня в республике будут идти сильные грозовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду.