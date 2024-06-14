Вестник Кавказа

Бедность в Северной Осетии сократилась до 10-летнего минимума

Кошелек в руках пенсионерки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Благосостояние жителей Северной Осетии улучшилось. Сегодня лишь 11,6% жителей региона имеют доход ниже прожиточного минимума.

Уровень бедности в Северной Осетии в 2024 году минимальный за десять лет, поделился глава региона Сергей Меняйло.

"Численность жителей Северной Осетии, чьи доходы не превышают прожиточный минимум, снизилась до 11,6%. За последние 10 лет это наименьший показатель уровня бедности в республике"

– Меняйло

Сократить бедность в Северной Осетии удалось благодаря различным федеральным инициативам и программам, выплатам пособий на детей, социальной помощи, сокращению числа безработных.

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