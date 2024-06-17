Евро-2024: Австрия переиграла Польшу

Сборная Австрии победила команду Польши во втором туре группового этапа Евро-2024. Австрийцы отправили в ворота соперников три мяча.

В Берлине только что закончилась встреча чемпионата Европы по футболу группы Д между сборными Польши и Австрии. Победу со счетом 3:1 одержали австрийцы.

Голами у Австрии отметились защитник Гернот Траунер (9-я минута), полузащитник Кристоф Баумгартнер (66-я) и нападающий Марко Арнаутович (78-я, с пенальти).

У поляков единственный мяч на счету нападающего Кшиштофа Пентека (30-я минута).

Сборные Австрии и Польши выступают в группе Д вместе с командами Нидерландов и Франции. Их игра начнется сегодня в 22:00 (мск).