Госдума займется телефонным спамом

Ожидается снижение количества рекламных звонков в России за счет введения изменений в законодательство. Оно коснется ИП и юридических лиц.

В Государственную Думу РФ депутаты партии "Новые люди" внесли законопроект, поднимающий тему нежелательных звонков гражданам. Согласно документу, бизнес будет иметь возможность осуществлять рекламный обзвон россиян исключительно с официальных номеров компаний, которые представлены на сайте при его наличии.

"Депутаты Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков и Антон Ткачев внесли в Госдуму законопроект о запрете спам-звонков с временных номеров"

– пресс-служба фракции

Изменения пойдут в 18 статью ФЗ "О рекламе". Сейчас там говорится о том, что рассылку рекламы через использование телефонной связи возможно осуществлять лишь с предварительного согласия гражданина. С введением нового законопроекта к этому добавится фрагмент о необходимости использования официальных контактов организации, которые должны быть размещены на его сайте.

Данное изменение в дальнейшем упростит процесс привлечения юридического лица к ответственности за спам-звонки. Эксперты утверждают, что большинство обзвонов осуществляются с номеров телефонов, принадлежащих физическим лицам, что на данный момент затрудняет процесс определения звонившего.

Вместе с тем, ожидается снижение количества рекламных звонков.